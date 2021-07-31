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Євро теж слабшає.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Нацвалюта зміцнилась майже на 7 копійок до долара США та коштуватиме з 2 серпня 26,81 грн. Курс гривні до долара був нижчий 2 липня 2020 року.
Євро коштуватиме 31,89 грн, що менше від попередньо встановленого банком курсу на дві копійки.
На міжбанку курс долара впав на 8 копійок - до 26,80 гривень за долар, в покупці знизився на 8 копійок - до 26,78 гривень за долар. Курс євро в продажу впав на 9 копійок - до 31,84 гривень за євро.
08:06: Офіційна гривня досягла річного максимуму відносно долара
07:32: МОЗ заговорило про користь кавунів з нітратами для українців
15:37: Українців закликали утриматися від поїздок в охоплену вогнем Туреччину
15:00: «Слуги народу» пропонують скасувати звання Героя України
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