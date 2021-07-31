Офіційна гривня досягла річного максимуму відносно долара

Аня Мартинюк 31 липня 2021, 08:06

Євро теж слабшає.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Нацвалюта зміцнилась майже на 7 копійок до долара США та коштуватиме з 2 серпня 26,81 грн. Курс гривні до долара був нижчий 2 липня 2020 року.

Євро коштуватиме 31,89 грн, що менше від попередньо встановленого банком курсу на дві копійки.

На міжбанку курс долара впав на 8 копійок - до 26,80 гривень за долар, в покупці знизився на 8 копійок - до 26,78 гривень за долар. Курс євро в продажу впав на 9 копійок - до 31,84 гривень за євро.