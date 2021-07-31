МОЗ заговорило про користь кавунів з нітратами для українців

Аня Мартинюк 31 липня 2021, 07:32

Окрім нітратів кавун містить вітаміни та мінерали.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ присвятили пост сезонній культурі – кавуну. Так, українцям розповіли, чому не варто боятися кавунів з нітратами.

«У більшості людей слово "нітрат" - це синонім отрути. І чомусь воно завжди асоціюється з кавунами», - йдеться у повідомленні.

У відомстві запевнили, що нітрати це не завжди отрута, оскільки містяться в багатьох овочах і фруктах, воді, організмі людини. Так, у допустимих нормах нітрати людині не страшні. ВООЗ визначає рекомендовану денну дозу нітратів 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини масою 60 кг.

Кавун українцям радять їсти, оскільки він містить 19 вітамінів і 11 мінералів.