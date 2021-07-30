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Українців закликали утриматися від поїздок в охоплену вогнем Туреччину

Аня Мартинюк 30 липня 2021, 15:37
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Українців закликали утриматися від поїздок в охоплену вогнем Туреччину

Як відомо, лісові пожежі в країні досі не приборкані. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МВС України звернулись до громадян країни. Так, українців закликали утриматися від поїздок до Туреччини. А саме в регіони Середземноморського узбережжя, де наразі вирують лісові пожежі.

Нагадаємо, популярними туристичними напрямками, де наразі триває ліквідація вогню, є Анталія, Адана, Мерсін, Мугі.

Також варто зазначити, що в результаті лісових пожеж у Туреччині померли 4 людини. 

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