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Робота у депутатів «кипить».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що представники президентської фракції «Слуга народу» запропонували скасувати звання Героя України. Натомість нардепи пропонують нагороджувати людей хрестами «Гідність і честь» і орденами Золотого тризуба.
Разом з тим звання типу «Народний артист», «Заслужений журналіст» та інші подібні планують скасувати, бо вони присвоюються представникам лише деяких професій. Натомість пропонуються універсальні звання «Гордість нації» і «Гордість професії».
Відповідний законопроект №5829 уже з’явився на сайті парламенту. Авторами документу є Анатолій Остапенко, Юрій Камельчук і Тарас Тарасенко. Останні вважають, що система державних нагород в країні є пострадянською, а варто було б орієнтуватися на Європу.
15:37: Українців закликали утриматися від поїздок в охоплену вогнем Туреччину
15:00: «Слуги народу» пропонують скасувати звання Героя України
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