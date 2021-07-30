«Слуги народу» пропонують скасувати звання Героя України

Аня Мартинюк 30 липня 2021, 15:00

Робота у депутатів «кипить».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що представники президентської фракції «Слуга народу» запропонували скасувати звання Героя України. Натомість нардепи пропонують нагороджувати людей хрестами «Гідність і честь» і орденами Золотого тризуба.

Разом з тим звання типу «Народний артист», «Заслужений журналіст» та інші подібні планують скасувати, бо вони присвоюються представникам лише деяких професій. Натомість пропонуються універсальні звання «Гордість нації» і «Гордість професії».

Відповідний законопроект №5829 уже з’явився на сайті парламенту. Авторами документу є Анатолій Остапенко, Юрій Камельчук і Тарас Тарасенко. Останні вважають, що система державних нагород в країні є пострадянською, а варто було б орієнтуватися на Європу.