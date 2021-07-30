Лісові пожежі у Туреччині – Уже четверо загиблих

Аня Мартинюк 30 липня 2021, 14:25

Ситуація досі не під контролем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що кількість загиблих в результаті лісових пожеж у Туреччині зросла до 4 осіб. Троє загиблих були знайдені у місті Манавгат, що за 75 кілометрів на схід від середземноморського курорту Анталія. Ще одну людину знайшли мертвою в районі Мармаріса Мугли.

Так, пожежники уже третю добу ліквідовують вогонь, який шириться на південному узбережжі країни.

Також триває евакуація з сіл та готелів. Як відомо, цього тижня понад 60 лісових пожеж спалахнули в 17 провінціях на узбережжі Егейського та Середземноморського регіонів Туреччини. Міністр лісового господарства Бекір Пакдеміррі заявив, що пожежі розгорілися в шести провінціях, і чиновники пообіцяли притягнути до відповідальності кожного, кого визнають відповідальним за їх розпалювання. Він додав, що ситуація досі не під контролем.