Лісові пожежі у Туреччині – Уже четверо загиблих

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Ситуація досі не під контролем.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що кількість загиблих в результаті лісових пожеж у Туреччині зросла до 4 осіб. Троє загиблих були знайдені у місті Манавгат, що за 75 кілометрів на схід від середземноморського курорту Анталія. Ще одну людину знайшли мертвою в районі Мармаріса Мугли.
Так, пожежники уже третю добу ліквідовують вогонь, який шириться на південному узбережжі країни.
Також триває евакуація з сіл та готелів. Як відомо, цього тижня понад 60 лісових пожеж спалахнули в 17 провінціях на узбережжі Егейського та Середземноморського регіонів Туреччини. Міністр лісового господарства Бекір Пакдеміррі заявив, що пожежі розгорілися в шести провінціях, і чиновники пообіцяли притягнути до відповідальності кожного, кого визнають відповідальним за їх розпалювання. Він додав, що ситуація досі не під контролем.
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