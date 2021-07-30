Лобода підтвердила дату виступу в Україні

Аня Мартинюк 30 липня 2021, 13:47

Шоу відбудеться в Одесі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що українська артистка Світлана Лобода підтвердила інформацію про те, що вона виступить в Україні. Так, побачити виступ Лободи можна 14 серпня в Одесі на Ibiza Beach Club.

Про майбутній виступ Лобода повідомила у соцмережі Інстаграм, зазначивши, що на глядачів чекає «грандіозний вечір зі спекотними танцями, улюбленими хітами і прем'єрами».

Відомо, що вартість квитка на концерт стартує від 1,3 тисячі гривень та досягає 17 тисяч гривень.