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Лобода підтвердила дату виступу в Україні

Аня Мартинюк 30 липня 2021, 13:47
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Лобода підтвердила дату виступу в Україні

Шоу відбудеться в Одесі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що українська артистка Світлана Лобода підтвердила інформацію про те, що вона виступить в Україні. Так, побачити виступ Лободи можна 14 серпня в Одесі на Ibiza Beach Club. 

Про майбутній виступ Лобода повідомила у соцмережі Інстаграм, зазначивши, що на глядачів чекає «грандіозний вечір зі спекотними танцями, улюбленими хітами і прем'єрами».

Відомо, що вартість квитка на концерт стартує від 1,3 тисячі гривень та досягає 17 тисяч гривень.

 

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