Майже три тисячі чиновників здали іспит на знання української мови

Аня Мартинюк 30 липня 2021, 13:14

Всього іспит мають скласти 100 тисяч осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що іспит на знання української мови уже здали 2888 чиновників. Ще близько 800 осіб здаватимуть іспит на наступному тижні. За попередніми оцінками, іспит цьогоріч мають здати 100 тисяч осіб.

Відповідну інформацію надали журналісти видання «Страна», посилаючись на главу Нацкомісії зі знання української мови Орисю Демську. За словами останньої, 138 осіб уже отримали сертифікати.

Орися Демська додала, що ще не було випадків, коли учасники іспитів не змогли б пройти екзаменацію.