Прогноз Крылья Советов – Спартак 30 июля 2021 года

zmxn 29 липня 2021, 10:46

23 июля, матчем Ростов – Динамо Москва стартует регулярный чемпионат Российской Премьер-лиги. Чуть ранее, 17 июля московский Локомотив и питерский Зенит в третий раз подряд оспорили Суперкубок России, который очень уверенно выиграл действующий чемпион страны 3:0.

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Перед матчем

Самарские Крылья Советов вернулись в высший дивизион российского футбола после годичного отсутствия. Команда уверенно выиграла ФНЛ, набрав более ста очков, и напрямую вышла в РПЛ.

Московский Спартак выиграл серебряные медали в минувшем сезоне. Новым тренером команды стал Руй Витория.

Обе команды хорошо провели предсезонные матчи. Крылья Советов выиграли 4 из 5 товарищеских матчей, обыграв Рандички 3:0 и 4:1, Пролетер 3:1, Спартак из Субботицы 5:0, и проиграли Будучности 2:3. Спартак провел еще более интенсивную работу, выиграв у Химок 5:1, Рубина 4:0, Сочи 4:0, Шибеника 4:2. Еще в одном матче Спартак сыграл вничью 2:2 с Браво Публикум и проиграл бакинскому Нефтчи 1:2.

Последние 5 очных матчей Спартак выиграл у Крыльев. В последний раз Самара обыгрывала москвичей 1 декабря 2016 года (4:0). Последние 3 выезда в Самару Спартак выигрывал со счетом 2:1 (в регулярном чемпионате) и 3:1 (на Кубок РФ).

В первом туре Крылья Советов принимают грозненский Ахмат, Спартак играет в Казани с местным Рубином. Как видим, у москвичей соперник куда сложнее, но, если взять во внимание результаты предсезонной подготовки, то шансы Спартака оцениваются выше команды Слуцкого. Рубин в минувшем сезоне очень здорово играл выездные игры, а вот дома выступал крайне нестабильно.

Московский Спартак идет фаворитом и на матч с Крыльями Советов. Букмекеры на победу москвичей дают коэффициент 1,75, а на победу Крыльев Советов – 5,00. Как видим, здесь гости идут явными фаворитами, но Крылья Советов очень прилично играют домашние матчи. У Игоря Осинькина неплохая, амбициозная команда, которая явно не горит желанием вылета в ФНЛ по окончании сезона. Поэтому, можно ожидать от хозяев агрессивной игры.

Матч обещает получиться интересным и забивным. Команды в очных матчах радуют зрителей забитыми голами. Обе команды очень результативно провели игры предсезонной подготовки, поэтому, и в очном матче можно ожидать, что голы будут залететь и в те, и в другие ворота.

Прогноз на матч: забьют обе команды.