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Зеленський переніс дату святкування Дня молоді

Аня Мартинюк 29 липня 2021, 15:59
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Зеленський переніс дату святкування Дня молоді

Задля європейських цінностей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що українці більше не відзначатимуть День молоді у червні. З 2022 року свято припадатиме на 12 серпня. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Мета указу - підтримати прагнення української молоді до інтеграції в європейське співтовариство, затвердити демократичні цінності і свободи. Нагадаємо, раніше День молоді в Україні відзначали в останню неділю червня.

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