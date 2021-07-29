Зеленський переніс дату святкування Дня молоді

Аня Мартинюк 29 липня 2021, 15:59

Задля європейських цінностей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що українці більше не відзначатимуть День молоді у червні. З 2022 року свято припадатиме на 12 серпня. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Мета указу - підтримати прагнення української молоді до інтеграції в європейське співтовариство, затвердити демократичні цінності і свободи. Нагадаємо, раніше День молоді в Україні відзначали в останню неділю червня.