Зеленський переніс дату святкування Дня молоді

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Задля європейських цінностей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що українці більше не відзначатимуть День молоді у червні. З 2022 року свято припадатиме на 12 серпня. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Мета указу - підтримати прагнення української молоді до інтеграції в європейське співтовариство, затвердити демократичні цінності і свободи. Нагадаємо, раніше День молоді в Україні відзначали в останню неділю червня.
15:09: Україна готова витрачати держкошти на третю дозу вакцини проти коронавірусу
14:25: Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски
13:14: Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020
12:37: МОЗ хоче пускати українців в публічні місця за QR-кодами
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