Синоптик спрогнозувала скоре похолодання в Україні

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Та грози.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що останній робочий день тижня в Україні буде теплим та дощовим. Стовпчики термометрів покажуть +34 градуси. А саме в південних областях. Так, холодний атмосферний фронт принесе грози та шквали й температура повітря може встановитися на рівні від +26 до +30 градусів.
Опади не очікуються в західних регіонах. Також зазначається, що з серпня в Україні очікується похолодання. Синоптик Наталія Діденко зазначила, що до кінця тижня збережеться спекотна погода, свіжіше стане з 2-3 серпня.
15:09: Україна готова витрачати держкошти на третю дозу вакцини проти коронавірусу
14:25: Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски
13:14: Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020
12:37: МОЗ хоче пускати українців в публічні місця за QR-кодами
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