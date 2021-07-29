Синоптик спрогнозувала скоре похолодання в Україні

Аня Мартинюк 29 липня 2021, 15:40

Та грози.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що останній робочий день тижня в Україні буде теплим та дощовим. Стовпчики термометрів покажуть +34 градуси. А саме в південних областях. Так, холодний атмосферний фронт принесе грози та шквали й температура повітря може встановитися на рівні від +26 до +30 градусів.

Опади не очікуються в західних регіонах. Також зазначається, що з серпня в Україні очікується похолодання. Синоптик Наталія Діденко зазначила, що до кінця тижня збережеться спекотна погода, свіжіше стане з 2-3 серпня.