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Прогноз невтішний.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що українців можуть вакцинувати від коронавірусної інфекції не двома дозами, а трьома. Про додаткові витрати збоку держави повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ході форуму "Україна 30. Децентралізація".
За його словами, планується закупка вакцини у 2022-2023 роках препарат Pfizer-BioNTech для «бустерної» імінізації населення. Тобто українцям вводитимуть й третю дозу начебто для посилення захисту від коронавірусу. Але за умови, що ВООЗ дасть добро на це. Також, за словами Ляшка, якщо у ВООЗ дадуть розпорядження проводити ревакцинацію, то Україна теж піде цим шляхом.
15:09: Україна готова витрачати держкошти на третю дозу вакцини проти коронавірусу
14:25: Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски
13:14: Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020
12:37: МОЗ хоче пускати українців в публічні місця за QR-кодами
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