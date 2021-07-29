Україна готова витрачати держкошти на третю дозу вакцини проти коронавірусу

Аня Мартинюк 29 липня 2021, 15:09

Прогноз невтішний.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що українців можуть вакцинувати від коронавірусної інфекції не двома дозами, а трьома. Про додаткові витрати збоку держави повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ході форуму "Україна 30. Децентралізація".

За його словами, планується закупка вакцини у 2022-2023 роках препарат Pfizer-BioNTech для «бустерної» імінізації населення. Тобто українцям вводитимуть й третю дозу начебто для посилення захисту від коронавірусу. Але за умови, що ВООЗ дасть добро на це. Також, за словами Ляшка, якщо у ВООЗ дадуть розпорядження проводити ревакцинацію, то Україна теж піде цим шляхом.