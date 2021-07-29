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Україна готова витрачати держкошти на третю дозу вакцини проти коронавірусу

Аня Мартинюк 29 липня 2021, 15:09
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Україна готова витрачати держкошти на третю дозу вакцини проти коронавірусу

Прогноз невтішний. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що українців можуть вакцинувати від коронавірусної інфекції не двома дозами, а трьома. Про додаткові витрати збоку держави повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ході форуму "Україна 30. Децентралізація".

За його словами, планується закупка вакцини у 2022-2023 роках препарат Pfizer-BioNTech для «бустерної» імінізації населення. Тобто українцям вводитимуть й третю дозу начебто для посилення захисту від коронавірусу. Але за умови, що ВООЗ дасть добро на це. Також, за словами Ляшка, якщо у ВООЗ дадуть розпорядження проводити ревакцинацію, то Україна теж піде цим шляхом.

 

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