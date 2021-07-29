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Але правило щодо масок скасують не скоро.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що українців перестануть змушувати носити захисні маски, але лише після того, коли більшість населення вакцинується. Відповідна заява прозвучала з вуст головного санітарного лікаря України Ігора Кузина.
Наразі ж таке рішення не розглядається. Кузин наголосив, що осінню та зимою українці все ще носитимуть маски, оскільки в ці періоди Україну чекають й інші вірусні інфекції, окрім коронавірусної.
15:09: Україна готова витрачати держкошти на третю дозу вакцини проти коронавірусу
14:25: Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски
13:14: Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020
12:37: МОЗ хоче пускати українців в публічні місця за QR-кодами
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