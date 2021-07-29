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Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски

Аня Мартинюк 29 липня 2021, 14:25
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Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски

Але правило щодо масок скасують не скоро.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що українців перестануть змушувати носити захисні маски, але лише після того, коли більшість населення вакцинується. Відповідна заява прозвучала з вуст головного санітарного лікаря України Ігора Кузина.

Наразі ж таке рішення не розглядається. Кузин наголосив, що осінню та зимою українці все ще носитимуть маски, оскільки в ці періоди Україну чекають й інші вірусні інфекції, окрім коронавірусної.

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