Далай-лама вирішив переродитися в жінку

Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020 13:14
МОЗ хоче пускати українців в публічні місця за QR-кодами 12:37
Кабмін планує відкласти підвищення тарифів на електроенергію 14:01
Зеленський затвердив нове положення про радника президента 15:00
Батьківська медаль – Білодід прокоментувала перемогу на Олімпіаді 10:30
Анджеліна Джолі добилася відсторонення судді, який вів справу про опікунство над дітьми 14:07
Він назвав умову.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що буддистський духовний лідер Далай-лама зробив важливу заяву. За його словами, він переродиться у жінку в багатій державі, якщо ситуація на Тибеті не зміниться. Як відомо, незалежність Тибету від Китаю не визнає жодна держава.
Нагадаємо, наразі Далай-ламі 86 років. Раніше він заявляв, що планує прожити ще близько чверті століття, а рішення щодо переродження він збирається прийняти в 90 років. Варто зазначити також, що Далай-лама вже близько 60 років має статус біженця. Його вигнали з Тибету до Індії після антикитайського повстання.
13:14: Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020
12:37: МОЗ хоче пускати українців в публічні місця за QR-кодами
14:35: На Прикарпатті впав літак
14:01: Кабмін планує відкласти підвищення тарифів на електроенергію
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.