Далай-лама вирішив переродитися в жінку

Аня Мартинюк 29 липня 2021, 13:47

Він назвав умову.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що буддистський духовний лідер Далай-лама зробив важливу заяву. За його словами, він переродиться у жінку в багатій державі, якщо ситуація на Тибеті не зміниться. Як відомо, незалежність Тибету від Китаю не визнає жодна держава.

Нагадаємо, наразі Далай-ламі 86 років. Раніше він заявляв, що планує прожити ще близько чверті століття, а рішення щодо переродження він збирається прийняти в 90 років. Варто зазначити також, що Далай-лама вже близько 60 років має статус біженця. Його вигнали з Тибету до Індії після антикитайського повстання.