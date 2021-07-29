Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020

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Через допінг.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, у Федерації легкої атлетики України повідомили, що у відношення трьох легкоатлетів збірної України було прийнято рішення про відсторонення від участі в Олімпіаді, яка наразі проходить в Токіо. Так, українських спортсменів викрили у допінгу.
Мова йде про Михайла Гаврилюка, який мав брати участь у спортивній дисципліні метання молота, Назара Коваленка, який мав брати участь у спортивній ходьбі, Наталію Пироженко-Чорномаз, яка уже не братиме участь в естафеті 4х400 м. Однак остання була запасною спортсменкою збірної України, тому Україна все ж братиме участь в естафеті 4х400 м.
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