МОЗ хоче пускати українців в публічні місця за QR-кодами

Аня Мартинюк 29 липня 2021, 12:37

Після введення ковідних сертифікатів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що МОЗ очікує третю коронавірусну хвилю й готує додаткові проти епідеміологічні заходи. Зокрема пропонується введення внутрішнього ковід-сертифікату у вигляді QR-коду. Завдяки таким кодам українців пускатимуть у публічні місця.

Відповідну заяву зробив головний санлікар України Ігор Кузин. Він пояснив, що наразі у міністерстві вивчають досвід інших країн, де щепленим проти коронавірусу надають певні переваги.

Нагадаємо, ковід-сертифікати наразі знаходяться на етапі тестування.