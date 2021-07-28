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На жаль, не обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 липня, стало відомо, що на Прикарпатті зазнав авіакатастрофи літак. Спортивний легкомоторний літак впав на житловий будинок. На жаль, загинули 4 людини.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що подія трапилась близько 13:40 поряд з с. Шепарівці Коломийського району. На місці події працювали пожежники, вони загасили вогонь, який поширився на будинок. Для цього знадобилося 18 хвилин.
14:35: На Прикарпатті впав літак
14:01: Кабмін планує відкласти підвищення тарифів на електроенергію
15:00: Зеленський затвердив нове положення про радника президента
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