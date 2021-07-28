На Прикарпатті впав літак

Аня Мартинюк 28 липня 2021, 14:35

На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, стало відомо, що на Прикарпатті зазнав авіакатастрофи літак. Спортивний легкомоторний літак впав на житловий будинок. На жаль, загинули 4 людини.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що подія трапилась близько 13:40 поряд з с. Шепарівці Коломийського району. На місці події працювали пожежники, вони загасили вогонь, який поширився на будинок. Для цього знадобилося 18 хвилин.