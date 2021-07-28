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На Прикарпатті впав літак

Аня Мартинюк 28 липня 2021, 14:35
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На Прикарпатті впав літак

На жаль, не обійшлось без жертв. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, стало відомо, що на Прикарпатті зазнав авіакатастрофи літак.  Спортивний легкомоторний літак впав на житловий будинок. На жаль, загинули 4 людини.  

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що подія трапилась близько 13:40 поряд з с. Шепарівці Коломийського району. На місці події працювали пожежники, вони загасили вогонь, який поширився на будинок. Для цього знадобилося 18 хвилин.

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