Кабмін планує відкласти підвищення тарифів на електроенергію

Аня Мартинюк 28 липня 2021, 14:01

Перед підняттям тарифу вдвічі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, стало відомо, що Кабмін вирішив відкласти підвищення тарифів на електроенергію до вересня. Очікується, що Кабмін затвердить проект про перенесення скасування ПСО по цінниках на електрику. Тобто до 1 вересня зафіксується діючий тариф 1,68 гривень за кіловат.

В пояснювальній записці до проекту постанови Кабміну зазначено, що такий хід подій має на меті захистити споживачів від «нестабільної економічної ситуації через поширення коронавірусної хвороби».

До слова, у пояснювальній записці вказана майбутня ціна на електроенергію - 3,36 гривень за кіловат.