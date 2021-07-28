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Зеленський розкритикував Хресний хід УПЦ

Аня Мартинюк 28 липня 2021, 13:25
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Зеленський розкритикував Хресний хід УПЦ

Через погану організацію. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський розкритикував Хресний хід Української православної церкви (УПЦ). Так, лідеру країни не сподобалось, що люди, які брали участь у дійстві, були без захисних масок.

Як відомо, Хресний хід УПЦ пройшов в честь 1033-річчя хрещення Русі. Також Зеленському не сподобалось організація до події збоку столичної влади.

Про своє невдоволення він розповів в ході прес-конференції на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

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