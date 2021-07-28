У Києві 9-річний хлопчик влаштував ДТП на Tesla

Аня Мартинюк 28 липня 2021, 12:45

Обійшлось без постраждалих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, стало відомо про ДТП у Києві. А саме на Троєщині. Тут 9-річий кермувальник автомобіля Tesla влаштував аварію. Подія мала місце днем раніше.

Відомо, що батько вирішив навчити дитину водити автомобіль. В якийсь момент щось пішло не так й електрокар врізався в легковик Chevrolet, після чого вилетів на газон. Обійшлось без постраждалих.