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У Києві 9-річний хлопчик влаштував ДТП на Tesla

Аня Мартинюк 28 липня 2021, 12:45
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У Києві 9-річний хлопчик влаштував ДТП на Tesla

Обійшлось без постраждалих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, стало відомо про ДТП у Києві. А саме на Троєщині. Тут 9-річий кермувальник автомобіля Tesla влаштував аварію. Подія мала місце днем раніше.

Відомо, що батько вирішив навчити дитину водити автомобіль. В якийсь момент щось пішло не так й електрокар врізався в легковик Chevrolet, після чого вилетів на газон. Обійшлось без постраждалих.

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