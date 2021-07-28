У Києві 9-річний хлопчик влаштував ДТП на Tesla

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Обійшлось без постраждалих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 липня, стало відомо про ДТП у Києві. А саме на Троєщині. Тут 9-річий кермувальник автомобіля Tesla влаштував аварію. Подія мала місце днем раніше.
Відомо, що батько вирішив навчити дитину водити автомобіль. В якийсь момент щось пішло не так й електрокар врізався в легковик Chevrolet, після чого вилетів на газон. Обійшлось без постраждалих.
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