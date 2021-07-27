Засновник Tesla розкритикував Apple

Аня Мартинюк 27 липня 2021, 21:59

За надмірне використання кобальту та монополію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск розкритикував американського технологічного гіганта, компанію Apple. А саме за те, що остання використовує у своєму виробництві 100% кобальту. Також Маску не подобається строгий контроль додатків App Store.

«Якщо брати середні показники, ми можемо використовувати 2% кобальту, в порівнянні, скажімо, з Apple, яка використовує 100%», - додав Маск.

Нагадаємо, в Apple працюють над створенням власного електромобіля в рамках проекту Титан.