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Одіозна стоматологиня Інна Кравчук втратила ліцензію

Аня Мартинюк 27 липня 2021, 21:36
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Одіозна стоматологиня Інна Кравчук втратила ліцензію

Лікарка мордувала маленьких пацієнтів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що рівненська стоматологиня, яка била маленьких пацієнтів під час прийому, більше не зможе працювати. Горе-лікарка Інна Кравчук, про яку йде мова, втратила ліцензію.

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура. Як зазначається, під час досудового розслідування здобуто інформацію, яка свідчить про «порушення фізичною особою-підприємцем вимог законодавства України з питань ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики».

Нагадаємо, про нанесення побоїв дітям збоку Інни Кравчук стало відомо ще у лютому. 

 

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