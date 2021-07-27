Одіозна стоматологиня Інна Кравчук втратила ліцензію

Аня Мартинюк 27 липня 2021, 21:36

Лікарка мордувала маленьких пацієнтів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що рівненська стоматологиня, яка била маленьких пацієнтів під час прийому, більше не зможе працювати. Горе-лікарка Інна Кравчук, про яку йде мова, втратила ліцензію.

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура. Як зазначається, під час досудового розслідування здобуто інформацію, яка свідчить про «порушення фізичною особою-підприємцем вимог законодавства України з питань ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики».

Нагадаємо, про нанесення побоїв дітям збоку Інни Кравчук стало відомо ще у лютому.