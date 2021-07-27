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Зеленський затвердив нове положення про радника президента

Аня Мартинюк 27 липня 2021, 15:00
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Зеленський затвердив нове положення про радника президента

Документ з’явився на сайті глави держави. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поставив підпис під указом, який затверджує положення про радника президента України. Документ з’явився на сайті глави держави.

Так, посаду радника президента України відносять до посад патронатної служби президента, а кандидат на неї призначається і звільняється виключно главою держави. Радник також підпорядковується президенту України.

 

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