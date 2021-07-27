Зеленський затвердив нове положення про радника президента 15:00
Батьківська медаль – Білодід прокоментувала перемогу на Олімпіаді 10:30
Анджеліна Джолі добилася відсторонення судді, який вів справу про опікунство над дітьми 14:07
Вперше за 85 років золото Олімпіади взяла 13-річна дівчинка 12:43
Названо область-рекордсменку за продажем української землі 11:35
На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень 09:42
В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу 09:06
За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих 08:31
Документ з’явився на сайті глави держави.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поставив підпис під указом, який затверджує положення про радника президента України. Документ з’явився на сайті глави держави.
Так, посаду радника президента України відносять до посад патронатної служби президента, а кандидат на неї призначається і звільняється виключно главою держави. Радник також підпорядковується президенту України.
15:00: Зеленський затвердив нове положення про радника президента
11:08: Україна здобула чергову перемогу на Олімпіаді в Токіо
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.