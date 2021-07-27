У серпні в Україні зміняться тарифи на газ

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Ціна зросте до 16,99 грн за кубометр газу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, стало відомо, у серпні тарифи на газ в Україні зміняться. Так, паливо населенню пропонуватимуть за 7,99 - 16,99 грн за кубометр.
Найвищий тариф запропонує компанія «Енергія країни» - 16,99 грн за кубометр газу. Це на 3,52 грн більше від липневого тарифу від постачальника «Полтава газ збут».
Серпневий тариф вище річного запропонує "Асканія енерджі" - 11 грн за кубометр газу, річний тариф - 9,95 гривні. «Агросинтез трейдинг» пропонує платити 11,50 гривні за кубометр газу, річний тариф - 7,80 гривні за кубометр газу. «Лубнигаз», «Воліньгазсбит», «Газпромпостач», «М газ трейдинг», «Енергія країни» також мають серпневий тариф вище річного.
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