В одному зі столичних вузів торгували дипломами

Аня Мартинюк 27 липня 2021, 14:07

Стало відомо, яке покарання чекає на неї.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що СБУ викрила радницю ректора одного з приватних закладів вищої освіти. Так, жінка торгувала дипломами про закінчення навчального закладу.

Зловмисницю затримали під час отримання хабара.

«За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у відновленні в вузі і отриманні випускних дипломів поза встановленими вимог навчальної програми» - відзначили правоохоронці.

Послуги зловмисниці коштували від 1,5 тисячі доларів. Тепер відповідно до ч. 4 ст. 368-3 КК України їй загрожує позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.