В одному зі столичних вузів торгували дипломами

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що СБУ викрила радницю ректора одного з приватних закладів вищої освіти. Так, жінка торгувала дипломами про закінчення навчального закладу.
Зловмисницю затримали під час отримання хабара.
«За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у відновленні в вузі і отриманні випускних дипломів поза встановленими вимог навчальної програми» - відзначили правоохоронці.
Послуги зловмисниці коштували від 1,5 тисячі доларів. Тепер відповідно до ч. 4 ст. 368-3 КК України їй загрожує позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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