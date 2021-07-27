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У Туреччині будують корвети для України

Аня Мартинюк 27 липня 2021, 13:34
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У Туреччині будують корвети для України

Перше судно буде передане Україні у 2023 році. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що Україна та Туреччина домовилися про будівництво двох корветів й перше судно буде передане в 2023 році. Мова йде про корвети класу Ada, які використовуватимуться ЗСУ.

У поточному році у бюджеті України закладено на закупку суден 3,8 млрд гривень. Нагадаємо, українська строна також очікує отримати декілька американських патрульних катерів Mark VI.

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