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За рік перемир'я втрати військових знизилися вдвічі

Аня Мартинюк 27 липня 2021, 12:57
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За рік перемир'я втрати військових знизилися вдвічі

Так, зменшилась кількість обстрілів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що за рік перемир'я на Донбасі було зафіксовано 1995 обстрілів. На жаль, за цей період загинули 45 військових. Відповідну інформацію надали в Українській делегації в Тристоронній контактній групі.

Наголошується, що кількість обстрілів скоротилася вдвічі, у стільки ж разів скоротилась кількість загиблих військових, а поранених - утричі.

Нагадаємо, з початку війни на Донбасі, а саме з квітня 2014 року, загинуло 2 705 військових, ще 10 280 отримали поранення.

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