Озвучена вартість проїду платною дорогою в Україні

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Такі дороги наразі планують побудувати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що в Україні буде збудовано шість платних доріг. Вартість проїзду такою дорогою становитиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр. Відповідну заяву зробив заступник міністра інфраструктури Анна Юрченко.
«Постановою Кабінету міністрів від України від 23 грудня 2020 №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, залежно від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр», - зазначила вона.
Так, в Україні побудують дороги M-29 / M-04 / M-18 - Харків-Дніпро-Запоріжжя; M-03 - Бориспіль-Полтава; M-14 - Херсон-Миколаїв, M-06 - Київ-Житомир-Рівне; M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцьк, M-04 / H-11 - Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.
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