У Києві відмовляють у вакцинації «Модерною»

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А саме без декларації з сімейним лікарем.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що у столиці вакцина проти коронавірусу «Модерна» доступна не всім. Так, якщо записатися на вакцинацію через сервіс Helsi.me, то з центру передзвонюють і повідомляють про необхідність взяти декларацію, заключену з сімейним лікарем. Інакше щеплення не зроблять.
Тим часом подібних умов для вакцинації «Коронаваком» немає. Тому бажаючим зробити щеплення треба заздалегідь уточнити інформацію щодо необхідності пред'являти декларацію.
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