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У Києві відмовляють у вакцинації «Модерною»

Аня Мартинюк 27 липня 2021, 11:44
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У Києві відмовляють у вакцинації «Модерною»

А саме без декларації з сімейним лікарем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що у столиці вакцина проти коронавірусу «Модерна» доступна не всім. Так, якщо записатися на вакцинацію через сервіс Helsi.me, то з центру передзвонюють і повідомляють про необхідність взяти декларацію, заключену з сімейним лікарем. Інакше щеплення не зроблять.

Тим часом подібних умов для вакцинації «Коронаваком» немає. Тому бажаючим зробити щеплення треба заздалегідь уточнити інформацію щодо необхідності пред'являти декларацію.

 

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