Україна здобула чергову перемогу на Олімпіаді в Токіо

Аня Мартинюк 27 липня 2021, 11:08

Перемогу здобула спортсменка Анна Лисенко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що на Олімпіаді в Токіо на жіночому турнірі з боксу в категорії до 69 кілограм успішно стартувала українка Ганна Лисенко. Вона здобула перемогу над учасницею з Марокко Умаім Белахбіб.

Так, спортсменка виграла всі 5 раундів з рахунком 10: 9. Варто зазначити, що це вперше Україна отримує перемогу в жіночому турнірі з боксу.

«Українка Анна Лисенко тільки отримала яскраву перемогу в своєму дебютному протистоянні на Олімпійських іграх в Токіо! Наша спортсменка здолала в 1/8 фіналу Умай Бель Ахбіб з Марокко! Є вихід в чвертьфінал! Браво! Так і тримати, Аня! Пишаємося!», - зазначили у Федерації боксу України.

Нагадаємо, раніше дзюдоїстка Дарина Білодід здобула бронзу. Ще одну бронзу взяв фехтувальник Ігор Рейзлин.