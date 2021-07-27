Україна здобула чергову перемогу на Олімпіаді в Токіо

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Перемогу здобула спортсменка Анна Лисенко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що на Олімпіаді в Токіо на жіночому турнірі з боксу в категорії до 69 кілограм успішно стартувала українка Ганна Лисенко. Вона здобула перемогу над учасницею з Марокко Умаім Белахбіб.
Так, спортсменка виграла всі 5 раундів з рахунком 10: 9. Варто зазначити, що це вперше Україна отримує перемогу в жіночому турнірі з боксу.
«Українка Анна Лисенко тільки отримала яскраву перемогу в своєму дебютному протистоянні на Олімпійських іграх в Токіо! Наша спортсменка здолала в 1/8 фіналу Умай Бель Ахбіб з Марокко! Є вихід в чвертьфінал! Браво! Так і тримати, Аня! Пишаємося!», - зазначили у Федерації боксу України.
Нагадаємо, раніше дзюдоїстка Дарина Білодід здобула бронзу. Ще одну бронзу взяв фехтувальник Ігор Рейзлин.
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