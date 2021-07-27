Батьківська медаль – Білодід прокоментувала перемогу на Олімпіаді

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Дзюдїстка взяла «бронзу».
Новину передає «Преса України».
Олімпійська призерка з дзюдо Дарина Білодід прокоментувала свою перемогу на Олімпіаді в Токіо. Сьогодні, 27 липня, українська спортсменка повернулась в Україну. За її словами, «бронзу» більше заслужили її батьки, ніж вона. Також Білодід вважає нагороду історичною, оскільки бачить, як Україна та люди на неї реагують.
«Даша всю зустріч домінувала. На втомі ризикнула зробити кидок, це була Дашина помилка. Можливо, не потрібно було йти на цей ризик», - прокоментувала виступ мати Дар'ї Світлана Білодід.
До слова, мати дівчини наголосила, що дзюдо – це усвідомлений вибір її дочки.
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