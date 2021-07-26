Анджеліна Джолі добилася відсторонення судді, який вів справу про опікунство над дітьми

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 14:07

Акторка хоче сама опікуватися дітьми.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що голлівудська зірка кіно Анджеліна Джолі домоглася відсторонення судді, який виніс рішення у справі опікунства над дітьми. Як відомо, суддя Джон Одеркірк виніс рішення на користь колишнього чоловіка Джолі – Бреда Пітта. Тобто опіка мала б бути спільною.

Так, у постанові апеляційного суду зазначається, що суддя мав ділові стосунки з адвокатами Пітта. Тепер судовий процес щодо опіки над 5 дітьми акторів може бути відновленим.