Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу
  • Понад 3 мільйони українців вакцинувалися проти ковіду
  • У Києві не щеплені проти коронавірусу викладачі не повернуться до роботи

Анджеліна Джолі добилася відсторонення судді, який вів справу про опікунство над дітьми

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 14:07
Версія для друку
Анджеліна Джолі добилася відсторонення судді, який вів справу про опікунство над дітьми

 Акторка хоче сама опікуватися дітьми.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що голлівудська зірка кіно Анджеліна Джолі домоглася відсторонення судді, який виніс рішення у справі опікунства над дітьми. Як відомо, суддя Джон Одеркірк виніс рішення на користь колишнього чоловіка Джолі – Бреда Пітта. Тобто опіка мала б бути спільною.

Так, у постанові апеляційного суду зазначається, що суддя мав ділові стосунки з адвокатами Пітта. Тепер судовий процес щодо опіки над 5 дітьми акторів може бути відновленим.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції