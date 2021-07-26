Три країни ЄС пускатимуть до себе українців

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 13:41

Озвучені умови.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що одразу три європейські країни відкрили кордони українцям. Це Фінляндія, Швеція та Португалія.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Так, у Фінляндію можна подорожувати за умови повного курсу вакцинації препаратами Pfizer, Moderna, AstaZeneca (Covishield) і CoronaVac, або ж пред’явити негативний тест на коронавірус чи підтвердження того, що людина перехворіла на коронавірус.

З 26 липня Швеція вимагатиме негативний результату ПЛР-тесту на COVID-19 або сертифікат про вакцинацію, виданий у ЄС, Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикані.