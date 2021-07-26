Три країни ЄС пускатимуть до себе українців

Анджеліна Джолі добилася відсторонення судді, який вів справу про опікунство над дітьми 14:07
Вперше за 85 років золото Олімпіади взяла 13-річна дівчинка 12:43
Названо область-рекордсменку за продажем української землі 11:35
На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень 09:42
В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу 09:06
За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих 08:31
Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів 14:08
У столичному ТРЦ зібрались сотні бажаючих брати участь у «Міс Україна» 13:41
В Іспанії виявили підпільне виробництво сигарет з робочими-українцями 12:42
Компанія Tesla зароблятиме більше на програмному забезпеченні, ніж на електрокарах 12:12
Український стрілець Коростильов зайняв четверте місце на Олімпіаді 11:26
У Jerusalen Post розповіли, чому штам Дельта найнебезпечніший 10:51
Італійці кинулись масово вакцинуватись через неможливість відвідувати ресторани 09:38
Озвучені умови.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що одразу три європейські країни відкрили кордони українцям. Це Фінляндія, Швеція та Португалія.
Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Так, у Фінляндію можна подорожувати за умови повного курсу вакцинації препаратами Pfizer, Moderna, AstaZeneca (Covishield) і CoronaVac, або ж пред’явити негативний тест на коронавірус чи підтвердження того, що людина перехворіла на коронавірус.
З 26 липня Швеція вимагатиме негативний результату ПЛР-тесту на COVID-19 або сертифікат про вакцинацію, виданий у ЄС, Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикані.
14:07: Анджеліна Джолі добилася відсторонення судді, який вів справу про опікунство над дітьми
13:13: В Україну повертається спека
12:43: Вперше за 85 років золото Олімпіади взяла 13-річна дівчинка
11:35: Названо область-рекордсменку за продажем української землі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.