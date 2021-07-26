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В Україну повертається спека

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 13:13
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В Україну повертається спека

Стало відомо, де пройдуть дощі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, український синоптик Наталка Діденко повідомила, що в країну повертається спека й уже з завтрашнього дня стовпчики термометрів покажуть +28+33 градуси.

Опади у вигляді дощу очікуються у західних областях, торкнуться Вінниччини та Житомирщини.

 У Києві  близько +30 градусів, опади малоймовірні.

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