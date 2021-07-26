Вперше за 85 років золото Олімпіади взяла 13-річна дівчинка

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 12:43

Вона перемогла в дисципліні «стріт».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що на олімпіаді в Японії вперше за 85 років золото взяла 13-річна учасниця. Мова йде про японку Момидзи Нісію. Вона виграла золоту медаль в дисципліні «стріт».

На момент перемоги вік скейтбордистки зазначений як 13 років і 330 днів. Вона стала другою в списку наймолодших олімпійських чемпіонів в історії літніх Ігор. Першість тримає американка Марджорді Гестрінг, яка виграла Олімпіаду-1936 у стрибках в воду у віці 13 років і 268 днів.