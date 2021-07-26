Вперше за 85 років золото Олімпіади взяла 13-річна дівчинка 12:43
Названо область-рекордсменку за продажем української землі 11:35
На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень 09:42
В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу 09:06
За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих 08:31
Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів 14:08
У столичному ТРЦ зібрались сотні бажаючих брати участь у «Міс Україна» 13:41
В Іспанії виявили підпільне виробництво сигарет з робочими-українцями 12:42
Компанія Tesla зароблятиме більше на програмному забезпеченні, ніж на електрокарах 12:12
Український стрілець Коростильов зайняв четверте місце на Олімпіаді 11:26
У Jerusalen Post розповіли, чому штам Дельта найнебезпечніший 10:51
Італійці кинулись масово вакцинуватись через неможливість відвідувати ресторани 09:38
Українцям розповіли, де проходити тест на виявлення штаму Дельта 09:03
Вона перемогла в дисципліні «стріт».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що на олімпіаді в Японії вперше за 85 років золото взяла 13-річна учасниця. Мова йде про японку Момидзи Нісію. Вона виграла золоту медаль в дисципліні «стріт».
На момент перемоги вік скейтбордистки зазначений як 13 років і 330 днів. Вона стала другою в списку наймолодших олімпійських чемпіонів в історії літніх Ігор. Першість тримає американка Марджорді Гестрінг, яка виграла Олімпіаду-1936 у стрибках в воду у віці 13 років і 268 днів.
13:13: В Україну повертається спека
12:43: Вперше за 85 років золото Олімпіади взяла 13-річна дівчинка
11:35: Названо область-рекордсменку за продажем української землі
09:42: На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень
09:06: В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.