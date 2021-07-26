Франція затвердила «паспорти здоров'я»

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 12:07

Попри протести людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що вакцинація медиків стала обов'язковою у Франції. Парламент країни затвердив закон, який вимагає мати при собі так званий ковідний «паспорт здоров'я».

Його треба буде пред'являти в ресторанах, під час внутрішніх поїздок. Також вакцинованими повинні бути медики. А саме до 15 вересня. В інакшому випадку невакцинованих медиків звільнять.

Нагадаємо, відповідний закон викликав протести в країні.