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Франція затвердила «паспорти здоров'я»

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 12:07
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Франція затвердила «паспорти здоров'я»

Попри протести людей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що вакцинація медиків стала обов'язковою у Франції. Парламент країни затвердив закон, який вимагає мати при собі так званий ковідний «паспорт здоров'я». 

Його треба буде пред'являти в ресторанах, під час внутрішніх поїздок. Також вакцинованими повинні бути медики. А саме до 15 вересня. В інакшому випадку невакцинованих медиків звільнять.

Нагадаємо, відповідний закон викликав протести в країні.

 

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