Названо область-рекордсменку за продажем української землі

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 11:35

З 1 липня українці почали продавати землі сільськогосподарського призначення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що в Україні вже укладено 1994 земельних договорів на тлі відкриття ринку землі. Мова йде про землі загальною площею 3274 га.

У прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України зазначили, що найбільше землі продали в Полтавській області - 587,4 га, Харківській область - 414,14 га, Кіровоградській області - 319,4 га.

Як відомо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землі сільськогосподарського призначення.