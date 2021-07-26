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З 1 липня українці почали продавати землі сільськогосподарського призначення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що в Україні вже укладено 1994 земельних договорів на тлі відкриття ринку землі. Мова йде про землі загальною площею 3274 га.
У прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України зазначили, що найбільше землі продали в Полтавській області - 587,4 га, Харківській область - 414,14 га, Кіровоградській області - 319,4 га.
Як відомо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землі сільськогосподарського призначення.
11:35: Названо область-рекордсменку за продажем української землі
09:42: На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень
09:06: В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу
08:31: За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих
14:08: Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів
13:41: У столичному ТРЦ зібрались сотні бажаючих брати участь у «Міс Україна»
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