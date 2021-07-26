Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу
  • Понад 3 мільйони українців вакцинувалися проти ковіду
  • У Києві не щеплені проти коронавірусу викладачі не повернуться до роботи

Названо область-рекордсменку за продажем української землі

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 11:35
Версія для друку
Названо область-рекордсменку за продажем української землі

З 1 липня українці почали продавати землі сільськогосподарського призначення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що в Україні вже укладено 1994 земельних договорів на тлі відкриття ринку землі. Мова йде про землі загальною площею 3274 га.

У прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України зазначили, що найбільше землі продали в Полтавській області - 587,4 га, Харківській область - 414,14 га, Кіровоградській області - 319,4 га.

Як відомо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землі сільськогосподарського призначення.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції