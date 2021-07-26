В Україні за добу вакциновано майже 50 тисяч людей

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 10:51

Темпи вакцинації у вихідні зменшуються.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що за минулу добу в Україні було проведено 49 057 щеплень проти смертоносної коронавірусної інфекції.

«Одну дозу отримали 39 150 осіб, повністю імунізовані - 9 907 осіб», - розповіли у прес-службі МОЗ.

Вакцинацію проводили 165 мобільних бригад, 298 пунктів вакцинації та 329 центрів вакцинації. За весь період кампанії в Україні вакцинувалися 3 099 711 осіб. З них першу дозу отримали 3 099 709 осіб, 1 712 791 особа отримала дві дози.