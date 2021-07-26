НБУ почав тиждень зі зміцнення гривні

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До долара та євро.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 липня, НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют, долара та євро. Долар здешевів на 15 копійок до 27,04 грн, євро впало в ціні на 19 копійок до 31,84 грн.
Російський рубль тим часом коштує 0,367 грн.
Готівкові курси наступні: купівля долара проходить за 27,07 грн, продаж за 27,10 грн. Купівля євро проходить за 31,73 грн, продаж за 31,88 грн. Купівля російського рублі проходить за 0,36 грн, продаж за 0,36 грн.
09:42: На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень
09:06: В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу
08:31: За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих
14:08: Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів
13:41: У столичному ТРЦ зібрались сотні бажаючих брати участь у «Міс Україна»
12:42: В Іспанії виявили підпільне виробництво сигарет з робочими-українцями
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