На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 09:42

За це тепер можуть поплатитися свободою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що на Вінничині співробітники санаторію присвоїли собі майже 5 мільйонів гривень держкоштів. Правоохоронці викрили злочинну схему посадовців санаторію.

У прес-службі Нацполіції України зазначили, що гроші відпочивальників привласнювались впродовж декількох років. Уточнюється, що мова йде про амбулаторне лікування і доплату за продовження терміну путівок.

Відомо, що прибуткові касові ордери просто знищувалися.