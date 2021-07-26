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На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 09:42
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На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень

За це тепер можуть поплатитися свободою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що на Вінничині співробітники санаторію присвоїли собі майже 5 мільйонів гривень держкоштів. Правоохоронці викрили злочинну схему посадовців санаторію.

У прес-службі Нацполіції України зазначили, що гроші відпочивальників привласнювались впродовж декількох років. Уточнюється, що мова йде про амбулаторне лікування і доплату за продовження терміну путівок. 

Відомо, що прибуткові касові ордери просто знищувалися.

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