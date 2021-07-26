На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень 09:42
В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу 09:06
За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих 08:31
Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів 14:08
У столичному ТРЦ зібрались сотні бажаючих брати участь у «Міс Україна» 13:41
В Іспанії виявили підпільне виробництво сигарет з робочими-українцями 12:42
Компанія Tesla зароблятиме більше на програмному забезпеченні, ніж на електрокарах 12:12
Український стрілець Коростильов зайняв четверте місце на Олімпіаді 11:26
У Jerusalen Post розповіли, чому штам Дельта найнебезпечніший 10:51
Італійці кинулись масово вакцинуватись через неможливість відвідувати ресторани 09:38
Українцям розповіли, де проходити тест на виявлення штаму Дельта 09:03
Серіал «Свати» знову транслюватимуть на російській мові 16:02
В Україні запатентують «херсонський кавун» та «закарпатський мед» 15:32
У Києві не щеплені проти коронавірусу викладачі не повернуться до роботи 14:13
Перед звільненням Мендель заробила майже півмільйона гривень 13:36
Для США це фінансового вигідно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що Американська корпорація направила Україні запит з проханням дозволити провести клінічні випробування ліків на українцях. Мова йде про ліки для профілактики і лікування смертоносного китайського вірусу Covid-19.
Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар України Ігор Кузин. За його словами, в Україні сфера проведення клінічних випробувань лікарських продуктів відкрита. Він зауважив, що іноземні країни дійсно часто звертаються з відповідними запитами в Україну й отримують тут позитивний, а головне – дешевий досвід.
09:42: На Вінничині співробітники санаторію «заробили» майже 5 мільйонів гривень
09:06: В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу
08:31: За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих
14:08: Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів
13:41: У столичному ТРЦ зібрались сотні бажаючих брати участь у «Міс Україна»
12:42: В Іспанії виявили підпільне виробництво сигарет з робочими-українцями
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.