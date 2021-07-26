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В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 09:06
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В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу

Для США це фінансового вигідно. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що Американська корпорація направила Україні запит з проханням дозволити провести клінічні випробування ліків на українцях. Мова йде про ліки для профілактики і лікування смертоносного китайського вірусу Covid-19.

Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар України Ігор Кузин. За його словами, в Україні сфера проведення клінічних випробувань лікарських продуктів відкрита. Він зауважив, що іноземні країни дійсно часто звертаються з відповідними запитами в Україну й отримують тут позитивний, а головне – дешевий досвід.

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