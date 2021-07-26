За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 08:31

Всього 213 пацієнтів.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що за 25 липня в Україні виявили 213 осіб зі смертоносною коронавірусною інфекцією. Серед нових заражених 11 дітей. Тим часом у світі загальна кількість хворих перевалила за позначку 194 мільйони осіб.

За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 2 людини.

Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Одеській області - 33 особи, Житомирської області – 17 осіб, Вінницькій області – 14 осіб, Харківській області – 12 осіб.