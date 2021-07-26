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Всього 213 пацієнтів.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що за 25 липня в Україні виявили 213 осіб зі смертоносною коронавірусною інфекцією. Серед нових заражених 11 дітей. Тим часом у світі загальна кількість хворих перевалила за позначку 194 мільйони осіб.
За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 2 людини.
Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Одеській області - 33 особи, Житомирської області – 17 осіб, Вінницькій області – 14 осіб, Харківській області – 12 осіб.
08:31: За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих
14:08: Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів
13:41: У столичному ТРЦ зібрались сотні бажаючих брати участь у «Міс Україна»
12:42: В Іспанії виявили підпільне виробництво сигарет з робочими-українцями
12:12: Компанія Tesla зароблятиме більше на програмному забезпеченні, ніж на електрокарах
11:26: Український стрілець Коростильов зайняв четверте місце на Олімпіаді
10:51: У Jerusalen Post розповіли, чому штам Дельта найнебезпечніший
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