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За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 26 липня 2021, 08:31
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За вихідні в Україні зафіксували незначний приріст коронавірусних хворих

Всього 213 пацієнтів. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що за 25 липня в Україні виявили 213 осіб зі смертоносною коронавірусною інфекцією. Серед нових заражених 11 дітей. Тим часом у світі загальна кількість хворих перевалила за позначку 194 мільйони осіб.

За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 2 людини. 

Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Одеській області - 33 особи, Житомирської області – 17 осіб, Вінницькій області – 14 осіб, Харківській області – 12 осіб.

 

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