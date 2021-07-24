Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів

Аня Мартинюк 24 липня 2021, 14:08

Також відомо, який ВНЗ частіше обирають майбутні спеціалісти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, у Міносвіти назвали найпопулярніші спеціальності і ВНЗ серед українських абітурієнтів. Так, список популярних напрямків виглядає наступним чином:

Філологія – 59202 заявки.

Право - 58824 заявки.

Менеджмент – 49929 заявок.

Комп'ютерні науки – 47172 заявки.

Середню освіту - 34 993 заявки.

Журналістика - 34726 заявок.

Інженерія програмного забезпечення - 33 676 заявок.

Психологія - 31362 заявки.

Маркетинг - 28847 заявок.

Економіка - 28128 заявок.

Найпопулярнішим університетом виявився Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38878 заявок.