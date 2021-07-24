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Але не всі дотримуються дрескоду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 липня, українські журналісти повідомили, що у столичному ТРЦ "Гулівер" утворилась велика черга. А саме з бажаючих взяти участь у конкурсі «Міс Україна 2021».
Так, наразі у торговому центрі проходить кастинг на конкурс. Вхід вільний. За словами очевидців, черга розтягнулась майже на весь перший поверх та закінчується біля самого біля входу в будівлю.
Для участі у кастингу необхідно дотримуватися дрес-коду, бути одягненою у чорні сукні та підбори. Але не всі дотрималися цієї вимоги.
14:08: Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів
13:41: У столичному ТРЦ зібрались сотні бажаючих брати участь у «Міс Україна»
12:42: В Іспанії виявили підпільне виробництво сигарет з робочими-українцями
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