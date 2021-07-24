Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Понад 3 мільйони українців вакцинувалися проти ковіду
  • У Києві не щеплені проти коронавірусу викладачі не повернуться до роботи
  • В Україні збільшать кількість патрульних екіпажів на дорогах

Інсайдери злили дату продажу нових айфонів

Аня Мартинюк 24 липня 2021, 13:15
Версія для друку
Інсайдери злили дату продажу нових айфонів

Дати старту в різних країнах відрізнятимуться. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, інсайдери LeaksApplePro повідомили, що презентація нових iPhone 13 відбудеться 14 вересня, а вже 17-го вересня новинку можна буде замовити. У деяких країнах продажі можуть стартувати з 24 вересня.

Тим не менше в Apple ще не називають офіційних дат.

До слова, деякі інсайдери заявили, що Apple продовжить називати свої смартфони відповідно до їх порядкового номеру.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції