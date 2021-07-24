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Громадян України завербували для роботи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що в Іспанії ліквідували підпільне виробництво сигарет. Ліквідувати масштабне підпільне виробництво сигарет допомогли прикордонники України, Іспанії, Португалії разом з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням і шахрайства, Євроюстом. Також допомагали правоохоронці Румунії і Словаччини.
У прес-центрі Держприкордонслужби зазначили, що на підприємстві на Піренеях експлуатували українців. Відомо, що для нелегальної праці вербували жителів Львівської області. Також в ході обшуків було вилучено сировину та 11,5 млн євро.
Наразі затримано 29 осіб, серед них один українець.
14:08: Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів
13:41: У столичному ТРЦ зібрались сотні бажаючих брати участь у «Міс Україна»
12:42: В Іспанії виявили підпільне виробництво сигарет з робочими-українцями
12:12: Компанія Tesla зароблятиме більше на програмному забезпеченні, ніж на електрокарах
11:26: Український стрілець Коростильов зайняв четверте місце на Олімпіаді
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