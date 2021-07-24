В Іспанії виявили підпільне виробництво сигарет з робочими-українцями

Аня Мартинюк 24 липня 2021, 12:42

Громадян України завербували для роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що в Іспанії ліквідували підпільне виробництво сигарет. Ліквідувати масштабне підпільне виробництво сигарет допомогли прикордонники України, Іспанії, Португалії разом з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням і шахрайства, Євроюстом. Також допомагали правоохоронці Румунії і Словаччини.

У прес-центрі Держприкордонслужби зазначили, що на підприємстві на Піренеях експлуатували українців. Відомо, що для нелегальної праці вербували жителів Львівської області. Також в ході обшуків було вилучено сировину та 11,5 млн євро.

Наразі затримано 29 осіб, серед них один українець.