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До такої думки дійшли фахівці Morgan Stanley.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що у майбутньому компанія Tesla, заснована Ілоном Маском, планує заробляти не на продажі електрокарів, а на програмному забезпеченні до них. Аналітики Morgan Stanley вважають, що вихід Tesla на ринок підписок на програмне забезпечення через декілька років допоможе більше заробляти на софті.
Наголошується, що тривалість циклу одного електромобіля не більше 15 років, а придбання програмного комплексу FSD в постійне користування коштує $10 000.
12:12: Компанія Tesla зароблятиме більше на програмному забезпеченні, ніж на електрокарах
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