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Олімпіада проходить в Токіо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що на Олімпіаді в Токіо пройшли змагання у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. Перше місце дісталось Джаваду Фаругі з Індії, друге – сербу Даміру Мікечу, третє - китайцю Вей Пану. Четверте місце зайняв український спортсмен Павло Коростильов.
Через останній постріл в 8,4 очка українець залишився без олімпійського п'єдесталу. Нагадаємо, у напередодні Олімпіади в Токіо пройшли масштабні протести. Людям не сподобалося те, що на тлі пандемії проводяться змагання.
12:12: Компанія Tesla зароблятиме більше на програмному забезпеченні, ніж на електрокарах
11:26: Український стрілець Коростильов зайняв четверте місце на Олімпіаді
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