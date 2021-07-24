Український стрілець Коростильов зайняв четверте місце на Олімпіаді

Аня Мартинюк 24 липня 2021, 11:26

Олімпіада проходить в Токіо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що на Олімпіаді в Токіо пройшли змагання у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. Перше місце дісталось Джаваду Фаругі з Індії, друге – сербу Даміру Мікечу, третє - китайцю Вей Пану. Четверте місце зайняв український спортсмен Павло Коростильов.

Через останній постріл в 8,4 очка українець залишився без олімпійського п'єдесталу. Нагадаємо, у напередодні Олімпіади в Токіо пройшли масштабні протести. Людям не сподобалося те, що на тлі пандемії проводяться змагання.