У Jerusalen Post розповіли, чому штам Дельта найнебезпечніший

Аня Мартинюк 24 липня 2021, 10:51

Тести на коронавірус виявляють штам Дельта дуже швидко.

Новину передає «Преса України».

Видання Jerusalen Post повідомило, що штам коронавірусу Дельта передається на 60% більше, порівняно з іншими штамами.

«Дельта-варіант COVID-19 є більш інфекційним, ніж інші форми коронавірусу, оскільки він містить тисячі частинок вірусу», - додало видання Live Science.

У звіті було зроблено висновок, що тест осіб, які підхопили Дельту, швидше покаже позитивний результат, ніж тест осіб, у яких діагностовано інші форми вірусу. До слова, наразі компанія Pfizer створює новішу версію своєї вакцини, яка повинна протидіяти штаму Дельта.