У Jerusalen Post розповіли, чому штам Дельта найнебезпечніший

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Тести на коронавірус виявляють штам Дельта дуже швидко.
Новину передає «Преса України».
Видання Jerusalen Post повідомило, що штам коронавірусу Дельта передається на 60% більше, порівняно з іншими штамами.
«Дельта-варіант COVID-19 є більш інфекційним, ніж інші форми коронавірусу, оскільки він містить тисячі частинок вірусу», - додало видання Live Science.
У звіті було зроблено висновок, що тест осіб, які підхопили Дельту, швидше покаже позитивний результат, ніж тест осіб, у яких діагностовано інші форми вірусу. До слова, наразі компанія Pfizer створює новішу версію своєї вакцини, яка повинна протидіяти штаму Дельта.
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