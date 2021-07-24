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Бажаючим уже не треба стояти у черзі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що понад три мільйони українців отримали щеплення проти коронавірусу. Якщо точніше, то 3 010 140 українців. За минулу добу вакцинували українців 802 мобільні бригади. Так, був встановлений добовий рекорд - 152 675 осіб отримали щеплення.
У прес-службі Міністерства охорони здоров'я уточнили, що першу дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 особи.
Нагадаємо, 21 липня в Україні стартував 5-й етап вакцинації. Тепер щеплення можуть отримати усі охочі у віці від 18 років.
10:51: У Jerusalen Post розповіли, чому штам Дельта найнебезпечніший
10:16: Понад 3 мільйони українців вакцинувалися проти ковіду
09:38: Італійці кинулись масово вакцинуватись через неможливість відвідувати ресторани
09:03: Українцям розповіли, де проходити тест на виявлення штаму Дельта
16:02: Серіал «Свати» знову транслюватимуть на російській мові
15:32: В Україні запатентують «херсонський кавун» та «закарпатський мед»
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