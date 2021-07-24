Понад 3 мільйони українців вакцинувалися проти ковіду

Аня Мартинюк 24 липня 2021, 10:16

Бажаючим уже не треба стояти у черзі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що понад три мільйони українців отримали щеплення проти коронавірусу. Якщо точніше, то 3 010 140 українців. За минулу добу вакцинували українців 802 мобільні бригади. Так, був встановлений добовий рекорд - 152 675 осіб отримали щеплення.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я уточнили, що першу дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 особи.

Нагадаємо, 21 липня в Україні стартував 5-й етап вакцинації. Тепер щеплення можуть отримати усі охочі у віці від 18 років.