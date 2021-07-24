Італійці кинулись масово вакцинуватись через неможливість відвідувати ресторани

Аня Мартинюк 24 липня 2021, 09:38

Любов до закладів харчування виявилась сильнішою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що введення ковід-сертиікатів для пред’явлення їх в ресторанах спонукало італійців до вакцинації. Як відомо, ковід-сертифікати стануть обов’язковими з 6 серпня.

У зв’язку з таким ходом подій попит на вакцини в Італії зріс.

«Щогодини ми реєструємо на порталі вдвічі більше записів, ніж у середньому в попередні дні», - зазначив губернатор Альберто Чірі.

Як відомо, окрім ресторанів сертифікат вимагатимуть у тренажерних залах і театрах, кінотеатрах, під час спортивних і культурних заходів, а також для участі у змаганнях.