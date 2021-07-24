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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що введення ковід-сертиікатів для пред’явлення їх в ресторанах спонукало італійців до вакцинації. Як відомо, ковід-сертифікати стануть обов’язковими з 6 серпня.
У зв’язку з таким ходом подій попит на вакцини в Італії зріс.
«Щогодини ми реєструємо на порталі вдвічі більше записів, ніж у середньому в попередні дні», - зазначив губернатор Альберто Чірі.
Як відомо, окрім ресторанів сертифікат вимагатимуть у тренажерних залах і театрах, кінотеатрах, під час спортивних і культурних заходів, а також для участі у змаганнях.
09:38: Італійці кинулись масово вакцинуватись через неможливість відвідувати ресторани
09:03: Українцям розповіли, де проходити тест на виявлення штаму Дельта
16:02: Серіал «Свати» знову транслюватимуть на російській мові
15:32: В Україні запатентують «херсонський кавун» та «закарпатський мед»
14:13: У Києві не щеплені проти коронавірусу викладачі не повернуться до роботи
13:36: Перед звільненням Мендель заробила майже півмільйона гривень
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